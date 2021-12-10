Як отримати “тисячу” за вакцинацію в “Дії”: роз’яснення-інструкція від Мінцифри

Українці, які хочуть отримати обіцяну президентом Володимиром Зеленським тисячу гривень за повний курс вакцинації від COVID-19, повинні будуть оформити спеціальну віртуальну карту. Оформити карту “єПідтримка” можна в одному з банків-партнерів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, до програми ще приєднаються банки-партнери. При цьому Федоров нагадав, що на звичайну карту гроші не можна отримати.

Як оформити карту “єПідтримка”:

завантажте додаток “Дія” т авторизуйтесь в ньому;

переконайтеся, що у вас є “зелений” сертифікат у додатку Дія. Електронний документ можна отримати як з ID-карткою, так й з паспортом-книжечкою;

зайдіть в розділ “Послуги”;

виберіть єПідтримка;

оберіть для виплати картку “єПідтримка”;

очікуйте нарахування коштів.

Пілотний проект “єПідтримка” – як зареєструватися



Пілотна версія проекту “єПідтримка” стартує з 13 грудня. Українці, котрі хочуть стати першими, хто скористається цією послугою, можуть вже записатися.

Як зареєструватися на пілотний проект “єПідтримка”:

оновити додаток “Дія” до останньої версії;

увійти додаток;

відповісти на запрошення.

Коли можна скористатися тисячею за вакцинацію

Пілотна версія проекту “єПідтримка” стартує з 13 Грудня. Кошти за програмою почнуть надходити вже з 19 грудня, але тільки в додатку Дія. Заявку на отримання коштів з 19 по 29 грудня можуть подати громадяни України старше 18 років, які пройшли повний курс вакцинації.

Гроші потрібно використати протягом чотирьох місяців з моменту їх надходження, після чого рахунок закриють.

Тисяча від Зеленського – на що можна витратити



Президент Володимир Зеленський оголосив, що з 19 грудня громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть отримати 1 тисячу гривень. Витратити їх можна наступним чином:

на подорожі в межах країни (авіа – або залізничним транспортом);

при відвідуванні тренажерних залів, фітнес-клубів або басейнів;

для покупки квитка на розважальний захід (театр, кіно, цирк та інше).

Люди, які не користуються додатком, можуть розраховувати на альтернативний варіант використання коштів, але вже у 2022 році.

Джерело: УНІАН