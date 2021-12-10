Як отримати “тисячу” за вакцинацію в “Дії”: роз’яснення-інструкція від Мінцифри

Українці, які хочуть отримати обіцяну президентом Володимиром Зеленським тисячу гривень за повний курс вакцинації від COVID-19, повинні будуть оформити спеціальну віртуальну карту. Оформити карту “єПідтримка” можна в одному з банків-партнерів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
За його словами, до програми ще приєднаються банки-партнери. При цьому Федоров нагадав, що на звичайну карту гроші не можна отримати.
Як оформити карту “єПідтримка”:
завантажте додаток “Дія” т авторизуйтесь в ньому;
переконайтеся, що у вас є “зелений” сертифікат у додатку Дія. Електронний документ можна отримати як з ID-карткою, так й з паспортом-книжечкою;
зайдіть в розділ “Послуги”;
виберіть єПідтримка;
оберіть для виплати картку “єПідтримка”;
очікуйте нарахування коштів.
Пілотний проект “єПідтримка” – як зареєструватися
Пілотна версія проекту “єПідтримка” стартує з 13 грудня. Українці, котрі хочуть стати першими, хто скористається цією послугою, можуть вже записатися.
Як зареєструватися на пілотний проект “єПідтримка”:
оновити додаток “Дія” до останньої версії;
увійти додаток;
відповісти на запрошення.
Коли можна скористатися тисячею за вакцинацію
Пілотна версія проекту “єПідтримка” стартує з 13 Грудня. Кошти за програмою почнуть надходити вже з 19 грудня, але тільки в додатку Дія. Заявку на отримання коштів з 19 по 29 грудня можуть подати громадяни України старше 18 років, які пройшли повний курс вакцинації.
Гроші потрібно використати протягом чотирьох місяців з моменту їх надходження, після чого рахунок закриють.
Тисяча від Зеленського – на що можна витратити
Президент Володимир Зеленський оголосив, що з 19 грудня громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть отримати 1 тисячу гривень. Витратити їх можна наступним чином:
на подорожі в межах країни (авіа – або залізничним транспортом);
при відвідуванні тренажерних залів, фітнес-клубів або басейнів;
для покупки квитка на розважальний захід (театр, кіно, цирк та інше).
Люди, які не користуються додатком, можуть розраховувати на альтернативний варіант використання коштів, але вже у 2022 році.
Джерело: УНІАН