Як перереєструвати авто, яке перейшло в розпорядження за спадщиною на іншу особу?

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Для перереєстрації транспортного засобу, яке перейшло в розпорядження за спадщиною на іншу особу, необхідно звернутися до територіального сервісного центру МВС з відповідними документами:

  • заява (заповнюється в ТСЦ);
  • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або:
    • тимчасове посвідчення громадянина України;
    • посвідка на постійне проживання;
    • посвідки на тимчасове проживання;
    • посвідчення біженця;
    • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
    • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою чи його дублікат;
  • платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію;
  • акт огляду ТЗ,  складений фахівцем Експертної служби МВС.
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Розрахунку орієнтовної вартості послуги з реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу можна за допомогою онлайн-сервісу «Калькулятор»

Сервісні центри МВС постійно на зв’язку: із запитаннями, подяками та скаргами до Головного сервісного центру МВС можна звертатися за телефоном (044) 290 19 88.

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