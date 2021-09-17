Як перереєструвати авто, яке перейшло в розпорядження за спадщиною на іншу особу?

Для перереєстрації транспортного засобу, яке перейшло в розпорядження за спадщиною на іншу особу, необхідно звернутися до територіального сервісного центру МВС з відповідними документами:

заява (заповнюється в ТСЦ);

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або:

тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання; посвідки на тимчасове проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.



реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою чи його дублікат;

платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію;

акт огляду ТЗ, складений фахівцем Експертної служби МВС.

Розрахунку орієнтовної вартості послуги з реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу можна за допомогою онлайн-сервісу «Калькулятор»

Сервісні центри МВС постійно на зв’язку: із запитаннями, подяками та скаргами до Головного сервісного центру МВС можна звертатися за телефоном (044) 290 19 88.