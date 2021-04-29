Як пофарбувати яйця на Великдень 2021 натуральними барвниками: лайфхак

Зовсім скоро, у неділю, 2 травня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Традиційно цього дня українці збирають великодній кошик.

“Голос Громади” розповідає, як пофарбувати яйця, використовуючи натуральні барвники.

Цибулиння

Воно дає можливість пофарбувати яйця в відтінки від світло-коричневого до насиченого шоколадного кольору. Все залежить від кількості і сорту цибулиння. Ним потрібно наповнити широку каструлю, залити водою і варити близько 45 хвилин на повільному вогні. Після цього покласти в відвар яйця і варити 10-12 хвилин, повертаючи для рівного фарбування.

Куркума

Якщо залишити варені яйця на 2-3 години в розчині куркуми (1 ст. Л. На 1 склянку води), вийде ніжно-жовтий колір, а якщо яйця в ньому зварити, то буде більш насичений золотистий відтінок. Для дуже яскравого кольору можна залишити яйця в розчині на ніч, але в такому випадку білок теж може стати жовтим.

Червонокачанна капуста

З її допомогою можна пофарбувати яйця в блакитний колір. Червонокачанну капусту потрібно нарізати, залити трьома склянками води і додати шість ложок оцту. Суміш поставити в холодильник на ніч. Наступного дня злити рідину і помістити туди зварені яйця. Залишити ще на день для фарбування.

Каркаде

Дає ліловий або синій колір з мармуровими візерунками. На десять яєць знадобиться 70 грамів каркаде і літр води. У каструлю засипати пелюстки, залити водою, покласти туди яйця і варити близько 10 хвилин. Після чого необхідно викласти яйця на паперові рушники.

Вино

Пофарбувати яйця в бордовий або бузковий колір можна за допомогою червоного вина. Його потрібно залити в банку, додати півсклянки води і дві столові ложки оцту. У розчин акуратно занурити яйця і прибирати в холодильник на 12-24 годин. Щоб прискорити процес, можна просто зварити яйця в вині.

Шпинат

І заморожений і свіжий шпинат надасть яйцям зелений колір. Шпинат необхідно подрібнити блендером і залити водою (на 150 гр. 0,5 л води), поставити на вогонь і варити 4-5 хвилин. В отриманий відвар опустити тільки зварені гарячі яйця і залишити в ньому не менше ніж на шість годин.

Кора і гілки вишні

Таким способом можна отримати рожевий або червоний колір. У першому випадку необхідно взяти 100 грам гілок або кори на три склянки води, в другому – на один стакан. Потрібно відварити кору або гілочки вишні, настояти не менше 12 годин, процідити через сито і зварити в цьому настої яйця.

Паприка

Спеція дасть можливість отримати яйця оранжевого кольору. Чотири столові ложки паприки залити склянкою холодної води і варити 30 хвилин. Трохи остудити відвар і зварити в ньому яйця, для більш яскравого кольору залишити їх у розчині паприки ще на кілька годин.

Кава

Луше брати розчинну каву, причому чим дешевшу, тим краще, адже в ній буде багато барвників, стабілізаторів та іншої хімії, яка дасть яйцям яскравий кавовий колір. Береться одна чайна ложка з гіркою на кожне яйце. Залити каву водою, прокип’ятити близько хвилини. Після цього опустити туди яйця і зварити. Можна залити зварені яйця розчином і залишити на 3-5 годин для яскравого шоколадного кольору.

Буряк та морква

Сік буряка надасть яйцям червонувато-бордових відтінків, а моркви – жовто-помаранчевих. Необхідно натерти на тертці буряк або моркву, додати оцет, покласти туди варені яйця, поставити на вогонь і добре прогріти. Після цього залишити остигати природним чином.