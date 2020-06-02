Як поліція «накрила» підпільний покер-клуб (коментар від правоохоронців)

В міській поліції прокоментували недавній випадок в з арештом нелегального грального закладу в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Як вже повідомлялося раніше, правоохоронці нещодавно викрили незаконну діяльність грального клубу в Олександрії. Речниця міського відділу поліції Яна Куріна уточнила «Голосу Громади» деякі подробиці події.

За її словами, 27 травня до Олександрійського відділу поліції о 23-й годині надійшло повідомлення від небайдужого громадянина з приводу того, що в одній з міських будівель по вул. Братській (колишня вул. Калініна) кожного вечора збираються невідомі особи та грають в азартні ігри. Працівниками сектору кримінальної поліції Олександрійського відділу спільно з працівниками управління кримінальної поліції та роти поліції особливого призначення ГУНП у Кіровоградській області було проведено невідкладний обшук у даному приміщенні. На час обшуку там перебували 10 осіб, правоохоронці виявили два спеціальні столи для гри в покер, гральні фішки у кількості 930 штук, 17 колод карт, чотири кейси для фішок. Як з`ясувалося, приміщення орендувалося 31-річним жителем міста з метою, яка начебто жодного відношення до картярської гри (покеру) не мала і звісно, справжнє призначення оренди (тобто гральний бізнес) господар закладу ніяк не афішував. Виявлені речі конфісковані поліцією, діяльність цього підпільного грального закладу припинена.

Поліцією особи всіх присутніх у приміщенні на момент обшуку відвідувачів встановлені. Розслідування у рамках кримінального провадження розпочато за ч.1 ст.203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України («Заняття гральним бізнесом») триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Причому до відповідальності за законом можуть бути притягнуті як власники (організатори) грального бізнесу, так і гравці-клієнти.