Як працюватиме Міграційна служба Кіровоградщини у святкові дні у грудні-січні

Наближаються свята – Різдво Христове та Новий Рік. Українців очікують додаткові вихідні, а у звичному графіку роботи підрозділів УДМС у Кіровоградській області відбудуться тимчасові зміни.

Вихідними в Управлінні ДМС (вул. Єгорова, 25-а), міських і районних підрозділах будуть наступні дні: 25-27 грудня 2020 року, 1–3 та 7-10 січня 2021 року.

В апараті УДМС робочий день у п’ятницю 8 січня буде перенесено на суботу 16 січня 2021 року.

У підрозділах у районах області, які зазвичай працюють з вівторка по суботу, робочі дні будуть перенесені таким чином:

із суботи 26 грудня на понеділок 28 грудня 2020 року;

грудня на понеділок грудня 2020 року; із суботи 2 січня на понеділок 4 січня 2021 року;

січня на понеділок січня 2021 року; з п’ятниці 8 січня на понеділок 11 січня 2021 року;

січня на понеділок січня 2021 року; із суботи 9 січня на понеділок 18 січня 2021 року.

У всіх підрозділах Міграційної служби Кіровоградщини передсвяткові дні 24 грудня, 31 грудня та 6 січня будуть на годину коротшими.