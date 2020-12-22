Як працюватиме Міграційна служба Кіровоградщини у святкові дні у грудні-січні

Наближаються свята – Різдво Христове та Новий Рік. Українців очікують додаткові вихідні, а у звичному графіку роботи підрозділів УДМС у Кіровоградській області відбудуться тимчасові зміни.
Вихідними в Управлінні ДМС (вул. Єгорова, 25-а), міських і районних підрозділах будуть наступні дні: 25-27 грудня 2020 року, 1–3 та 7-10 січня 2021 року.
В апараті УДМС робочий день у п’ятницю 8 січня буде перенесено на суботу 16 січня 2021 року.
У підрозділах у районах області, які зазвичай працюють з вівторка по суботу, робочі дні будуть перенесені таким чином:
- із суботи 26 грудня на понеділок 28 грудня 2020 року;
- із суботи 2 січня на понеділок 4 січня 2021 року;
- з п’ятниці 8 січня на понеділок 11 січня 2021 року;
- із суботи 9 січня на понеділок 18 січня 2021 року.
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У всіх підрозділах Міграційної служби Кіровоградщини передсвяткові дні 24 грудня, 31 грудня та 6 січня будуть на годину коротшими.