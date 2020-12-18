Як працюватиме залізничне сполучення під час локдауну?

Під час січневого жорсткого карантину поїзди продовжать курсувати за звичним графіком, при цьому “Укрзалізниця” забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу підприємства.

«Укрзалізниця, як частина критичної інфраструктури, продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею.

Згідно з рішенням Уряду робота залізниці не обмежуватиметься під час чергового посилення карантину в країні.», — говориться у повідомленні.

Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво.