Як працюватимуть пришкільні табори на Кіровоградщині цього “особливого” літа

Днями відбулася апаратна нарада голови Кіровоградської ОДА Андрія Райковича з очільниками громад та районів, під час якої йшлося про план заходів з дозвілля школярів під час літніх канікул цього року.

Програми оздоровлення та відпочинку на час воєнного стану призупинені тому, аби забезпечити змістовне дозвілля та розвиток дітей шкільного віку під час літніх канікул, затверджено Календар обласних освітніх, спортивних, культурних, профорієнтаційних заходів обласної акції «Літо-2022: разом до Перемоги!».

Стартує патріотична Акція вже сьогодні, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей й триватиме по 31 серпня включно.

За час літніх канікул з дітьми проведуть ряд заходів серед яких національно-патріотичні, еколого-натуралістичні, художньо-естетичні, фізкультурно-спортивні, науково-технічні, туристсько-краєзнавчі та гуманітарні. Зокрема, матимуть місце профорієнтаційні – щодо вступу в заклади вищої та професійно-технічної освіти області.

Заходи відбуватимуться в онлайн та офлайн режимі, з дотриманням норм безпеки.