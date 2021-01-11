Як працює управління праці і соцзахисту населення Олександрії у період локдауну

Під час локдауну, з 8 по 24 січня, управління праці та соціального захисту населення Олександрії здійснює прийом громадян, але з певними обмеженнями.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Для оформлення державної допомоги, пільг та субсидій жителі можуть подати документи, залишивши їх у спеціальній скрині, що знаходиться в приміщенні управління соцзахисту по вулиці вул.Шевченка, 109.

Консультацію можна отримати за телефонами «гарячої лінії» управління: (050) 709-67-43, (068) 307-35-03, (05235) 7-29-79 або направити листа на електронну адресу: upszn@omvk.kr.admin.gov.ua