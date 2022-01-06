Як правильно провести Святвечір перед Різдвом, та що потрібно зробити кожному — 6 січня

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6 січня, святий вечір перед Різдвом Христовим, окутаний відповідними обрядами та традиціями, які православні християни дотримуються з давніх-давен.

За святковим столом, який складається з 12 пісних страв, збираються найрідніші люди. Головною стравою є різдвяна кутя з додаванням меду, горіхів й маку та узвар з сушених фруктів. Також, готують борщ, рибні й картопляні страви, вареники з різними начинками, пироги та паляницю. Після вечері потрібно залишити на столі кутю. Запалена на святвечір свічка повинна потухнути самостійно.

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Народні прикмети на Святвечір.

За Різдвяним небом, визначали майбутній врожай:
Небо всіяне зорями – до гарного врожаю.
Відлига – до поганого.
Заметіль – до гарного врожаю меду.
Безхмарність – до врожаю грибів.

Перша зірка на небі сповіщає про Різдво та дозволяє сідати за святковий стіл й розпочинати трапезу.

Перед вечерею, обов’язково, потрібно помолитися та подякувати Господу Богу.

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Розпочинати вечерю потрібно з куті, яку першим повинен спробувати господар оселі.

Що потрібно зробити у святий вечір.

Попросіть пробачення в тих, кого образили колись та пробачте всім, хто зачепив Вас чимось.
Вдягніть гарний, світлий та бажано новий одяг.
В цей вечір потрібно пом’янути загиблих рідних та друзів.
Після вечері можна піти колядувати або приймати колядників вдома – це принесе удачу в новому році.

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