Як проходитиме процес навчання для школярів Олександрійщини після завершення локдауну

Після завершення локдауну, з 25 січня, учні молодших класів повернуться за парти, решту школярів чекає змішане навчання. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу МОН.

Міністерство освіти і науки вивчає можливість повернення школярів 1-4 класів до повноформатного навчання, учнів старшої школи – до змішаної форми, за умови сприятливої санітарно-епідемічної ситуації.

Ухвалення остаточних рішень із цих питань залежить від – МОН та Міністра МОЗ.

У свою чергу зазначають, що ДПА учні 9 класів цьогоріч здаватимуть. Іспит проводитимуть у письмовій формі.