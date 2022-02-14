Як пройде День Святого Валентина у різних Знаків Зодіаку?

Для багатьох 14 лютого день не звичайний, а святковий. За сформованою з давніх часів традиції його називають – Днем закоханих. Але, деякі розмірковують – як і де зустрічати це свято, щоб повеселитися і порадувати кохану людину романтичним презентом. Є пропозиція! Як зустрічають день святого Валентина Знаки Зодіаку?

ОВЕН.

День Святого Валентина? Швидше за все, ви навіть не встигаєте його помітити, тому що перебуваєте в постійному русі. А якщо ви його все ж відзначаєте, то прагнете зробити зі свята справжню рольову гру, ну або хоча б костюмовану вечірку: криваво-червоне плаття, чорна шкіра і мереживо або костюм амазонки. Головне – розбурхати і запалити свою другу половинку. Творчий Овен сам візьме на себе ініціативу по підготовці програми або ж зробить з неї вдалу імпровізацію, наприклад, сюрприз у вигляді невеликої поїздки в яке-небудь затишне місце, щоб побути удвох. Овен любить бути унікальним, а 14 лютого – відмінна можливість для вас обох довести свою оригінальність і проявити креативність.

ТЕЛЕЦЬ.

Ви абсолютно впевнені в тому, що цей день призначений для демонстрації і прояву своїх почуттів. Номер в затишному готелі, хороша кухня, стіл з білою скатертиною і карколомний букет квітів. Однак, перш ніж організовувати такий романтичний захід, ви обов’язково перевірите всі відгуки і рекомендації, щоб не витратити даремно гроші і не зіпсувати собі любовний настрій. Афродизіаки – ще одна ваша пристрасть, тому це свято як не можна краще підходить для перевірки їх сили: устриці, страви зі спеціями або женьшенем і шоколадний десерт. Ну і свічки, звичайно ж. Без них атмосфера буде вже не та. Так як з чуттєвістю, естетизмом і любов’ю до насолод у Тельця все в порядку, то вечеря обов’язково супроводжується дорогим шампанським і ліричним музичним супроводом.

БЛИЗНЮКИ.

Досить приємна ідея свята. Будемо сподіватися, що ваш партнер або чоловік розділяє вашу точку зору, оскільки ви вважаєте, що це свято не тільки любові, але і дружби. Ви обов’язково вітаєте і холостяків, і літніх людей, і дітей. Ви естет і любите просто атмосферу доброзичливості і гарного настрою, в якій присутні добрі слова, квіти, посмішки і милі сюрпризні подарунки. Крім того, Близнюки можуть розглядати цей день як можливість вивчити соціологічні моделі поведінки. Уникайте занадто формальних і строгих ресторанів – вам, з вашим темпераментом, вони здадуться занадто прісними і нудними. Парк розваг, хороший фільм або навіть їжа в Макдоналдсі будуть краще відповідати вашим смакам вічного підлітка. Для вас важливо гарний настрій, веселий сміх і безцінні моменти спілкування.

РАК.

Ракам дуже легко догодити, просто згадавши про цей день і тепло їх привітавши. Ви вважаєте День Валентина романтичним і надзвичайно ніжним, він асоціюється у вас з довгим поцілунком під літнім дощем. Раки обожнюють поезію, тому кілька рукописних рядків у віршах або прозі будуть являти собою ідеальний подарунок, від якого ви прийдете в захват і навіть можете розплакатися. Ви також любите старомодну процедуру розтину конверта, вважаючи за краще саме її, а не читання чергових вітальних слів в електронній пошті. Іншими словами, ви прихильник класичного святкування Дня святого Валентина, яке навіває щемливу ностальгію. Єдине, що залишається зробити, – це знайти партнера, який зможе змусити вас випробувати ці емоції знову, як в старі добрі часи.

ЛЕВ.

Яка ваша сама блискуча ідея щодо відзначення 14 февраля? Звичайно, як завжди, ви встановлюєте дуже високі стандарти. Малоймовірно, що ви погодитеся на заклад з фаст-фудом, чекаючи на запрошення тільки в самий шикарний ресторан. По суті, для вас це акцент не на закоханих, а на ще одній можливості демонстрації себе коханого. До того ж, не може бути й мови, щоб почати святкувати безпосередньо після роботи. Ваша левова манія великого завжди шукає щось виняткове. Вам потрібно, щоб для вас придбали весь асортимент квіткового магазину, орендували лімузин або викупили ложу в кращому театрі міста. До речі, це свято – ще й чудова нагода, щоб «вигуляти» своє найкраще вбрання і найдорожчі прикраси.

ДІВА.

«Краще на самоті, ніж в поганій компанії». Ці слова, можливо, були вимовлені типовою Дівою, якою в цілому глибоко наплювати на День святого Валентина. Звичайно, ви про нього багато чули, дуже непогано поінформовані і знаєте, що його відзначають не тільки пари, а й одинаки. Проте, вам дійсно це байдуже. Крім цього, ви вважаєте, що це свято з усіма його атрибутами давно вже стало занадто комерційним, а допомагати іншим набивати свої кишені не в ваших правилах. З іншого боку, будь-які прояви любові і теплих почуттів для вас важливі, але це не пов’язано з єдиним в році днем.

ТЕРЕЗИ.

Для вас цей день – ціла подія. Ви очікуєте оберемки квітів, запрошення в ресторан з романтичною музикою, прогулянку по воді, ну або хоча б похід в кіно з великою пачкою попкорну. У це свято ви схильні вести себе як мрійлива панянка або пристрасний шанувальник. Тим не менш, не дуже тисніть на партнера, який, можливо, байдужий до цієї дати і не схильний проявляти свою любов з під палки. Що ж стосується вас, якщо ви отримуєте повну свободу дій, то будете міркувати про підбір кращого вбрання та аксесуарів, щоб провести незабутній вечір. Стиль майже так само важливий, як і зміст. А ще ви намагаєтеся триматися подалі від скептиків, які критикують меркантильні аспекти цього свята, оскільки для вас День святого Валентина – це святе.

СКОРПІОН.

Щоб вразити вас, вашому партнерові доведеться неабияк поламати голову. Дайте йому кілька підказок. Наприклад, вам сподобається побачення в темному і похмурому місці (навіть якщо це ваш будинок) або в якому-небудь середньовічному антуражі при свічках. У будь-якому випадку, вам необхідна містична і злегка страхітлива атмосфера – все те, що дуже подобається Скорпіонам! Оскільки ваш знак вельми гарячий і чуттєвий, ви напевно оціните спроби партнера зробити вечір особливо пристрасним і збудливим. У цьому святі для вас немає ніякого натяку на романтику – тільки чиста еротика і чуттєвість, плюс трохи рольових ігор та відповідних костюмів.

СТРІЛЕЦЬ.

Товариський і оптимістичний Стрілець тільки порадіє ще одного приводу, щоб повеселитися і отримати задоволення, незалежно від того, як буде відзначатися День святого Валентина, адже, ви любите грати роль Дон Кіхота і демонструвати свою лицарську душу. Організація заходу для вас важлива, тому ви нерідко вивчаєте традиції святкування 14 лютого в інших країнах і знаєте, що в Азії (в Китаї і Японії зокрема) люди люблять звичаї, пов’язані з цим днем, і завжди заготовляють «любовні шоколадки» в подарунок. В ідеалі, ви були б задоволені просто провести цей день удвох, вибратися в поїздку або на тривалу прогулянку.

КОЗЕРІГ.

Який дурний звичай, на який доводиться витрачати і час, і гроші. Саме так думає типовий Козеріг, і його неймовірно важко переконати в тому, що цей особливий день може бути цілком милим. Звичайно, вас можна змусити або примусити до подарунка і вечері, але сам факт того, що любов потрібно настільки показово демонструвати, вас не радує. Крім того, ви терпіти не можете проявляти свої почуттів на публіці або афішувати своє особисте життя. Ваша любов – це константа, яку не потрібно доводити, в якій не потрібно нікого переконувати, а всього лише сприймати як даність.

ВОДОЛІЙ.

Не так, як всі – ось ваш варіант проведення Дня святого Валентина. Ваше ставлення до нього можна назвати дещо несерйозним, але ви були б не проти отримати несподіване запрошення, наприклад, через соціальні мережі. Спонтанні вечірки цілком у вашому смаку. Крім цього, ви вважаєте, що цей проект більше схожий на свято дружби, ніж любові з великої літери «Л», отже, віддаєте перевагу святкування у веселій компанії, ніж тет-а-тет, хоча від подарунків ви точно не відмовитеся, особливо від якого -небудь новенького гаджета.

РИБИ.

Цей день ви асоціюєте з дуже зворушливою картинкою: двоє закоханих тримаються за руки і ніжно дивляться один одному в очі. Риб взагалі до сліз зворушує все сентиментальне, адже, вони здатні до самої старості плакати над долею Русалочки або вірити в Пітера Пена. Якщо ваш партнер знає про ці ваші риси, то він напевно створить відповідні умови для того, щоб відзначити таке важливе для вас свято любові. Це може бути замок з прекрасним видом або навіть маленький і затишний ресторанчик на краю води. Ваша чуттєвість і естетизм – це основний пріоритет, а смакові рецептори вже другорядні. Особливо романтичні Риби з невгамовною фантазією можуть навіть мріяти про те, щоб їхня друга половинка організувала справжнісінький спектакль по їх викрадення в День святого Валентина.

Тим, хто на самоті зустрічає День святого Валентина – не впадайте у відчай.