Як пройшов День закоханих в Олександрійському РАЦСі?

Вчора, 14 лютого, всі закохані відзначали День Святого Валентина, повідомляє “Голос Громади”.

Досить гарним та символічним жестом в цей День є створення сім`ї, адже закоханні зізнаються у своїх почуттях, дарують квіти та подарунки, та вважають 14 лютого Днем всіх закоханих, а реєстрація шлюбу – як гарний бонус у святкуванні свята “валентинок”.

Проте, за повідомленням представників органу реєстрації актів громадянського стану (РАЦС), що знаходиться по вул.6-го Грудня, в Олександрії станом на 14 лютого 2022 року не було проведено жодної реєстрації відносин.