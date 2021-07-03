В міському Центрі первинної медико-санітарної допомоги пройшов невеликий брифінг з приводу відкриття в Олександрії центру масової вакцинації населення, повідомляє «Голос Громади».

Як вже повідомляв попередньо «Голос Громади», найближчими днями в Палаці культури «Світлопільський» (пр.Соборний, 89) запрацює пункт щеплення проти коронавірусної інфекції. Сьогодні завідувач амбулаторії № 3 Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Кравченко, який з 1 червня призначений відповідальною особою за процес вакцинації в Олександрії, детально розповів присутнім на зустрічі представникам ЗМІ про робочі моменти цього процесу.

Отже, зазначений пункт розпочне свою роботу з 3 липня і працюватиме надалі кожних вихідних ( в суботу і неділю) з 9-ї до 15-ї години. Попередніх записів, талонів тощо для відвідувачів не буде: щеплення виконуватимуться у порядку «живої» черги. Працюватимуть 2 лікарі і 5-6 медсестер. Бажаючим пройти вакцинацію при собі слід мати медичну декларацію (втім, вона хоча і є обов`язковою, але її відсутність, за словами О.Кравченка, не стане перешкодою для процедури), документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, мобільний телефон (бажано). Вікові обмеження: щепленню підлягають повнолітні особи (віком від 18-ти років).

Перед власне щепленням, відвідувачу проведуть короткий огляд – вимірювання температури тіла і кров`яного тиску на відсутність протипоказань взаємодії з препаратом (вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech). Також відвідувач має дати письмову згоду на вакцинацію. Після процедури щеплена людина повинна з півгодини залишатися на пункті щеплення для перевірки самопочуття і відсутності якихось ускладнень. Для цього у Палаці культури будуть спеціально облаштовані місця з наявністю питної води. Завершиться процес направленням відвідувача на ревакцинацію (повторну вакцинацію), яка буде виконана цим же препаратом через 28 календарних днів. Паспорт проведених щеплень видадуть відвідувачу після ревакцинації у його сімейного лікаря (в поліклініці) і це займе не більше 5-ти хвилин, запевнив фахівець.

На завершення бесіди Олександр Кравченко переконливо попросив олександрійців відповідально поставитися до свого здоров`я і обов`язково усім скористатися можливістю пройти цю БЕЗКОШТОВНУ процедуру з протидії COVID-19:

«На щастя, зараз у нас деяке затишшя з пандемією. Але ми, медичні працівники, з острахом чекаємо настання жовтня-листопада. І взагалі: повірте,ніхто у світі не знає, які ще сюрпризи може піднести людям цей вірус. Тому треба використати всі можливості, аби якось уберегтися від нього».

Довідка: в Олександрії поетапна вакцинація проводиться ще з 1 березня цього року, для цього задіяні 5 мобільних бригад, які виконують планові щеплення у визначені законодавством етапи вакцинації і ревакцинації не лише по місту та Олександрійському району, а й у Знам`янському районі та м.Кропивницькому практично без вихідних. Щодня в середньому бригади проводять по 300 щеплень.