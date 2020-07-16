Як служба зайнятості допомогла олександрійці відкрити власну справу і підтримала під час карантину

В умовах сучасного ринку праці для багатьох шукачів роботи самозайнятість – це не лише один із реальних шляхів вирішення питання власного працевлаштування, а й шанс розпочати справу свого життя та досягти у ній успіху, повідомляє «Голос Громади».

Служба зайнятості не тільки сприяє розвитку підприємницької ініціативи, а ще й підтримує представників малого та середнього бізнесу у період карантину шляхом виплати допомоги по частковому безробіттю.

Таким прикладом є історія ФОП Коваль Катерини.

Свого часу, отримана Коваль Катериною, на той час безробітною, інформація під час семінару, що був спрямований на орієнтацію безробітних на започаткування власного бізнесу, підштовхнула молоду дівчину до дій.

«Я вирішила своє дитяче захоплення – створенням яскравих макіяжів та оригінальних образів, перетворити на улюблену справу. Розроблений з креативним підходом макіяж, весільний, вечірній, святковий, став справою усього мого життя», – згадує олександрійка.

Складаючи бізнес-план, Катерина усвідомила, що в діяльності приватного підприємця виникає багато несподіваних обставин. Ретельно вивчивши ринок надання послуг і орендувавши приміщення в центрі міста, у якому тепер надає послуги з візажу, фарбування вій та брів, вона втілила свою давню мрію. Прийнятною ціною та високою якістю послуг дівчина встигла вже значно розширити коло своїх клієнтів.

Близько року Катерина впевнено реалізовувала свій бізнес-план, і поступово ставала затребуваним у своєму місті майстром.

Проте, життя та плани олександрійки, як і усього нашого суспільства, змінили оголошені обмежувальні карантинні заходи, що спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.

Маючи бізнес, який пов’язаний з роботою з людьми, пані Катерина вирішила не зволікати, і, зупинивши діяльність на період карантину, знову звернулася до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості: вже як фізична особа-підприємець, молода жінка звернулася по допомогу, яка дасть можливість підтримати її бізнес.

Фахівці центру зайнятості надали підприємиці професійні консультації щодо допомоги по частковому безробіттю на період карантину, вона сформувала необхідний пакет документів, і вже отримала позитивне рішення на отримання зазначеної допомоги.

За словами К. Коваль, допомога по частковому безробіттю на період карантину є для неї вагомою не лише фінансовою, а й моральною підтримкою, адже у подальшому сприятиме поступовому відновленню бізнесу.