«Як сніг на голову…» (цілком реальна небезпека)

У відлигу, яка зараз спостерігається в Олександрії, виникає небезпека травмування людей від падіння снігових мас з дахів багатоповерхівок, застерігає «Голос Громади».

Незважаючи на те, що сніговий покрив у місті зовсім незначний (в середньому товщиною не більше 5-7 см), але як виявилося, навіть він може таїти загрозу для людей. Наприклад, «Голос Громади» був свідком, як на пр.Соборному, біля перехрестя з вул. Софіївською (колишня вул.Луначарського) з даху житлового будинку зненацька зірвався і полетів вниз сніговий «козирок». Він би впав поряд зі стіною на досить безпечній відстані від тротуару, якби не перешкода: обледенілий сніг спочатку обвалився на похилий козирок магазину, вбудованого у перший поверх будинку, після чого різко змінив траєкторію і з великою силою гепнувся якраз посеред тротуару. За щасливим збігом обставин, на місці падіння снігу, де дуже жвавий пішохідний рух, саме в цю мить нікого з людей не виявилося. Перехожі, які всього за кілька секунд до цього цілком могли б стати пацієнтами травматології чи реанімації, злякано озиралися на купу снігу, що впала у них за спиною (а в інших – перед носом), та задирали голови вверх, з острахом і збентеженням поглядаючи на дах будинку…

Хто не бачив цього обвалу, на того невелика купа снігу, що з`явилася на тротуарі, можливо, й не справить ніякого враження – так, впало всього «якихось» відра три-чотири. Але якщо цю 30-ти чи 40-кілограмову масу льоду і мокрого снігу помножити на прискорення вільного падіння з даху п`ятиповерхівки, то «убійна» сила такого удару (F=m х a) вийде досить переконливою і тут з фізикою не посперечаєшся … Отож «Голос Громади» застерігає своїх читачів: будьте уважні та обачливі, тримайтеся подалі від таких небезпечних місць – стін високих будівель. Бережіть себе.