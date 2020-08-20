Як святкуватимуть День Державного Прапора та День незалежності у Новопразькій ОТГ

Новопразька громада планує пізнавально та різноманітно відсвяткувати День Державного Прапора та День Незалежності України, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

Святкування розпочнуться для жителів села Шарівка. 22 серпня, о 16.00 годині, де відбудеться концертна програма з нагоди 29-ї річниці Незалежності України та Державного Прапора.

23 серпня святкування розпочнеться з самого ранку у центральній садибі Новопразької ОТГ.

О 9,00 годині від центрального парку Нової Праги стартуватиме краєзнавчий велопробіг «КотиКоло». До веселого велопробігу запрошують долучитися усіх, хто полюбляє двоколісний транспорт.

В той самий час біля Новопразького будинку культури №2 відкриється виставка-інсталяція бойових прапорів, зібраних народним Героєм України Яною Червоною. Оглянути виставку можна буде до 12,00.

О 13:00 у Новопразькому будинку культури №1 на дітей чекає пізнавальний форум «Що я знаю про прапор».

Святковий концерт цього дня лунатиме у Гаївському сільському клубі. До Дня Незалежності України артисти готують програму під назвою «Найкраща країна – наша Україна».

Не менш насичено у Новопразькій ОТГ планують святкувати 24 серпня. Розпочнуть святковий день спортивні змагання. О 9,00 у центральному парку Нової Праги молодіжні команди громади поміряються силами у волейболі, а тим часом на спортивному майданчику Новопразького НВК молодь позмагається у футболі.

Новопразький будинок культури №1 цього дня прийматиме 2 заходи:

о 14:00 відбудеться Година української пісні;

о 15:00 – святковий концерт «Незалежна моя Україна, вільна і сильна моя Батьківщина!».

Пізніше, о 18,00, у Новопразькому будинку культури №2 заплановане святкове віншування до Дня Незалежності України, яке називається «Співаємо славу тобі, Україно».

Святкову естафету підхопить Пантазіївка. Пантазіївський будинок культури о 19,00 організує концерт «Моя Україна, єдина та вільна!».

Відсвяткувати яскраво та весело День Незалежності та Державного Прапора України запрошують усіх жителів громади. Обов’язкова умова – використання засобів індивідуального захисту.

Разом з тим у Новопразькій громаді організований фотоконкурс «Серпнева Україна», присвячений Дню Незалежності України. Конкурс проводиться онлайн. Відбір фоторобіт для участі у конкурсі триває. Надсилайте свої найяскравіші світлини. Детальніше про конкурс – за посиланням https://www.facebook.com/NovaPragaBudynokKultury1/.

Усі святкові заходи відбудуться за умов дотримання Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів.