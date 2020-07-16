Як в сервісному центрі Кіровоградщини можна отримати посвідчення водія швидко і без черг?

Отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС можна без черги, якщо перед цим замовити його онлайн через Електронний кабінет водія, повідомляє «Голос Громади».
Для цього необхідно:
- авторизуватися за посиланням.
- обрати блок «Електронні послуги» – «Відновлення та обмін посвідчення водія»
- заповнити обов’язкові поля та прикріпи сканкопію медичної довідки з обох сторін одним файлом (.pdf)
- обрати місце отримання документа
- підписати заяву КЕП
- сплатити послугу ОСОБИСТОЮ банківською картою
- перевірити свою електронну пошту – на неї автоматично надійде квитанція про оплату
- очікуйте зміну статусу в Електронному кабінеті водія на «Опрацьовано»
- узгодьте отримання пластикового посвідчення водія в обраному сервісному центрі МВС.
Нагадаємо, в нові водійські права в обов’язковому порядку буде вказуватися група крові і резус-фактор їх власника.