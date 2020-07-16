Як в сервісному центрі Кіровоградщини можна отримати посвідчення водія швидко і без черг?

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Отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС можна без черги, якщо перед цим замовити його онлайн через Електронний кабінет водія, повідомляє «Голос Громади».

Для цього необхідно:

  • авторизуватися за посиланням.
  • обрати блок «Електронні послуги» – «Відновлення та обмін посвідчення водія»
  • заповнити обов’язкові поля та прикріпи сканкопію медичної довідки з обох сторін одним файлом (.pdf)
  • обрати місце отримання документа
  • підписати заяву КЕП
  • сплатити послугу ОСОБИСТОЮ банківською картою
  • перевірити свою електронну пошту – на неї автоматично надійде квитанція про оплату
  • очікуйте зміну статусу в Електронному кабінеті водія на «Опрацьовано»
  • узгодьте отримання пластикового посвідчення водія в обраному сервісному центрі МВС.
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Нагадаємо, в нові водійські права в обов’язковому порядку буде вказуватися група крові і резус-фактор їх власника.

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