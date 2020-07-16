Як в сервісному центрі Кіровоградщини можна отримати посвідчення водія швидко і без черг?

Отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС можна без черги, якщо перед цим замовити його онлайн через Електронний кабінет водія, повідомляє «Голос Громади».

Для цього необхідно:

авторизуватися за посиланням.

обрати блок «Електронні послуги» – «Відновлення та обмін посвідчення водія»

заповнити обов’язкові поля та прикріпи сканкопію медичної довідки з обох сторін одним файлом (.pdf)

обрати місце отримання документа

підписати заяву КЕП

сплатити послугу ОСОБИСТОЮ банківською картою

перевірити свою електронну пошту – на неї автоматично надійде квитанція про оплату

очікуйте зміну статусу в Електронному кабінеті водія на «Опрацьовано»

узгодьте отримання пластикового посвідчення водія в обраному сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, в нові водійські права в обов’язковому порядку буде вказуватися група крові і резус-фактор їх власника.