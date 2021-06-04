Як в Україні зміниться мінімалка в найближчі три роки

За три роки мінімальна зарплата України збільшиться з 6 тисяч гривень до 7,6 тисячі гривень. Про це йдеться в затвердженій бюджетної резолюції уряду. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Україна Сейчас.

Як буде рости мінімалка:

З 1 грудня 2021 рік – 6500грн.

З 1 жовтня 2022 рік – 6700 грн.

З 1 січня 2023 рік – 7176 грн

З 1 січня 2024 рік – 7665 грн.

Планується також змінити підхід до підрахунку зарплат, «Відв’яжіть розміри посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб».