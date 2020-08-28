Як мешканцям Кіровоградщини вберегтися від обману під час придбання товарів через інтернет

Сьогодні дуже зручно та швидко замовляти товари через мережу Інтернет, тому з кожним днем таких покупців, як і самих продавців, стає більше, Повідомляє «Голос Громади».

Однак, розвиток інтернет-торгівлі призвів також до збільшення випадків шахрайства з боку продавців: сховатися від клієнта в інтернеті значно легше, ніж в традиційному магазині.

Існує безліч зовсім простих способів вберегтися від недобросовісних продавців, але перш ніж їх застосовувати, варто розглянути основні способи обману покупців.

Серед найпоширеніших:

передплата без гарантій. Можна сказати, що це банальне видурювання коштів з клієнтів, тому що після грошового переказу компанії просто зникають з радарів і не виходять на зв’язок. Цей варіант використовують переважно магазини в соціальних мережах, але інколи користуються ним і онлайн-вітрини;

товари-фантоми. У каталозі представлені товари, а потім виявляється, що їх немає в наявності. Продавець пропонуватиме вам аналогічну продукцію, переконуючи, що вона значно кращої якості. Проте найімовірніше вона виявиться дорожчою;

проникнення до кошика. Не буквально, звісно. Сенс полягає в тому, що інтернет-магазини за замовчуванням встановлюють прапорець на конкретному пункті, який передбачає надання додаткової послуги, за яку доведеться сплатити. Наприклад, коли ви купуєте смартфон, а продавець за замовчуванням пропонує наклеїти захисну плівку чи скло;

хитрощі з поверненням. На онлайн-вітрини також поширюється норма про можливість повернення товару впродовж 14 днів. Інтернет-продавці за законом не можуть вам відмовити, але натомість вони застосовують деякі хитрощі. Наприклад, складно оформити повернення, якщо магазин не має офісу, а телефоном вам пропонують зачекати день, а потім ще день. А у вихідні компанія не працює — так і минає термін повернення;

клонування брендів. Інколи шахраї створюють сайти-близнюки, які повністю повторюють дизайн відомих брендових вітрин, ловлячи на цьому необережних покупців.

Звичайно, нечесні онлайн-продавці можуть застосовувати й інші шахрайські схеми, але це основні варіанти, які найчастіше вводять в оману довірливих людей.

Золоті правила безпечного онлайн-шопінгу

А тепер пропонуємо кілька простих порад, які допоможуть не попастися на гачок аферистів і зроблять ваш шопінг у мережі безпечним:

завжди перевіряйте адресу сайту, адже на відміну від інтерфейсу її неможливо підробити;

нікому не передавайте дані для входу в акаунт і не заходьте туди з чужих гаджетів, особливо якщо до профілю прив’язана банківська карта;

не розголошуйте дані картки. Насамперед це стосується номера, терміну дії, CVC2/CVV2. А ще краще — оформте віртуальну картку: таку послугу надають практично всі банки;

не здійснюйте оплату в обхід системи. Якщо сайт пропонує здійснити онлайн-оплату через банківські сервіси, а продавець наполягає на переказі грошей на картку, це одна з ознак шахрайства;

зберігайте всі документи, надані продавцем (фіскальні чеки, гарантійні талони, транспортні накладні), а також електронне листування. У разі виникнення непорозумінь вони стануть вашим підтвердженням здійснення покупки;

читайте відгуки про товар і продавця. Насторожити має наявність виключно позитивних відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу.

Найбезпечніше місце для онлайн-шопінгу — це маркетплейси. Вони перевіряють компанії, з якими співпрацюють, і обов’язково вказують наявність документів. Крім того, багато майданчиків запускають сервіси безпечних покупок, виступаючи як посередник. Тобто гроші за замовлення надходять на рахунок майданчику і тільки після отримання товару замовником переказуються продавцю.

Знаючи ці прості правила, ви точно зможете здійснювати онлайн-покупки, не ризикуючи втратити гроші чи отримати неякісну продукцію.