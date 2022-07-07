Як відновити пошкоджені, втрачені чи викрадені номерні знаки?

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Війна лишила тисячі українців без житла і автівок. Чимало автомобілів були пошкоджені, чи втратили номерні знаки під час евакуації. Якщо ви втратили свої номерні знаки, їх пошкоджено, або викрадено, ви можете відновити їх у сервісних центри МВС.

З собою необхідно мати:

  • паспорт
  • ідентифікаційний код
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ
  • довідка з Національної поліції (у разі викрадення номерного знаку).
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Адміністратор проведе перереєстрацію вашого ТЗ (обов’язково його наявність) та видасть нові номерні знаки.

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