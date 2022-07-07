Як відновити пошкоджені, втрачені чи викрадені номерні знаки?

Війна лишила тисячі українців без житла і автівок. Чимало автомобілів були пошкоджені, чи втратили номерні знаки під час евакуації. Якщо ви втратили свої номерні знаки, їх пошкоджено, або викрадено, ви можете відновити їх у сервісних центри МВС.