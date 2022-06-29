Як відновити втрачений паспорт під час війни

На сьогодні документом, що підтверджує громадянство та визначає приналежність особи до держави, є паспорт. В Україні такими документами є внутрішній паспорт громадянина України – ID-картка або книжечка зразка 1994 року, а також закордонний паспорт.

Куди звернутися для відновлення втраченого паспорта?

Якщо було втрачено паспорт громадянина України, то особі для оформлення нового документа необхідно звернутись до територіального підрозділу Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області. При викраденні паспорта перед відвідуванням Міграційної служби потрібно звернутися із заявою до поліції та отримати від поліцейських витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відновити втрачений закордонний паспорт можна в Управлінні ДМС, територіальних підрозділах Міграційної служби та центрах надання адміністративних послуг.

Важливо, що оформити новий паспортний документ можна за місцем звернення особи. На території Кіровоградської області працюють всі підрозділи Міграційної служби у штатному режимі.

Як посвідчити особу, поки оформляється паспорт громадянина України?

В Україні для посвідчення особи можна використовувати наступні документи: