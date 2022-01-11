Як восьмирічна блогерка з Кропивницького «несе в маси» просвіту

Восьмирічна Маргарита з м.Кропивницького стала відомою завдяки своєму відеоблогу та його змістовій наповненості, повідомляє «Голос Громади».

Взагалі записати відеоролик і викласти його у хостингу YouTube – цим зараз навряд чи кого здивуєш: такі дії під силу навіть малим, але технічно «просунутим» сучасним дітям. Цим багато хто з них і розважається, ділячись у мережі Ютьюб чим завгодно – від випадково відзнятих побутових відеосюжетів до розповідей про своїх котиків, песиків та інших домашніх улюбленців.

А кропивничанка Маргарита Частакова, у свої 8 років також зацікавившись блогерством, від самого початку свідомо відмовилася від такого «ширпотребного» контенту і знайшла свою «нішу» в інтернет-мережі, не схожу на інші. Про Маргариту та її захоплення нещодавно розповіли відразу декілька українських інформаційних ресурсів, зокрема suspilne.mediа. Блог, який веде дівчинка, називається «Марго-книголюбка» і розповідає там його засновниця про книжки, які сама прочитала.

Хоча ідея створити відеоблог у дитини виникла майже спонтанно: “Під час карантину було дуже нудно і я дивилась Ютьюб та захотіла завести свій канал. Але не про домашніх хом’ячків, чи щось подібне, а про книжки”, – говорить дівчинка.

А її мама Надія Гармазій каже, що Маргарита рано навчилася читати. І лише за останні півтора року дитина прочитала 120 книг. Але до відеорецензій на книжки юна блогерка підходить доволі критично: «Якщо книжка подобається, то вона сама вирішує, робити на неї огляд чи ні. В нас дуже багато книжок вдома і читає вона набагато більше, ніж робить оглядів. Тому, що на огляд потрібно багато часу, багато зосередженості. Не все з прочитаного їй подобається”, – каже мати.

Батьки Маргарити схвалюють таке захоплення, оскільки вважають його стимулом до саморозвитку доньки через читання: чим більше вона читає, тим більше хоче потім про це розповідати. І звісно ж, не залишаються осторонь: батько «зірки-ведучої» відповідальний за технічну сторону – робить відеомонтаж роликів, а матері нерідко доводиться редагувати «урізанням» текстів оглядів її дочки, аби вони вміщувалися у «метраж».

На даний час у цій творчій команді літ-блогерка Маргарита зробила вже 60 оглядів книг, кожен з яких має близько чотирьох сотень переглядів, а кількість підписників її каналу наближається до восьмисот.

Подивіться хоча б якийсь з відеовипусків «Марго-книголюбки» на YouTube і ви напевне подивуєтесь рівню лексики і чистоті мови цієї 8-річної шанувальниці літератури…