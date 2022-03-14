​​Як впоратись зі станом стресу

Психологи відзначають, що після 96 годин стресових умов починає накопичуватися втома нервової системи та частин мозку, що відповідають за реакції. Може відчуватися легкий ступор, гальмує швидкість мислення.

Отже, щоб впоратись з цим станом, рекомендовано:

🔺пийте більше води – часто і маленькими ковтками, обмежуйте вживання кави, енергетиків, міцного чаю

🔺навіть якщо немає апетиту, вживайте легкий бульйон, сухофрукти чи вівсянку

🔺робіть періодично легку «руханку»: плавно покрутіть головою, зробіть легкі розтягуючі та дихальні вправи, самомасаж

🔺періодично переводьте погляд в різні сторони, закривайте долонями очі на кілька секунд

🔺робіть щось руками для дрібної моторики, допоможе рукоділля чи перебирання круп

🔺грайте з дітьми та тваринами, гладьте їх, обіймайтеся!

Разом переможемо!🇺🇦