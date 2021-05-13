Добігає кінця реконструкція Міського палацу культури Олександрії й наступним етапом реалізації цього проєкту є благоустрій прилеглої території, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Вчора, 12 травня, міський голова Сергій Кузьменко разом з першим заступником Юрієм Гугленком, профільним заступником Іриною Чемерис, радником з питань архітектури Олегом Воробченком відвідали ПК «Олександрійський театр» (нова назва, яку нещодавно отримав заклад) аби оглянути територію, хід робіт та більш детально ознайомитися з проєктом.

Згідно орієнтовного ескізу облаштування двору, цьогоріч планують розбити алеї, укласти тротуарну плитку, створити клуби, здійснити озеленення, розмістити лавки, освітлення та інші елементи благоустрою.

Після реставрації будівлі та внутрішньої реконструкції приміщень оновлений заклад почав приймати театральні колективи та глядачів.

Відповідний проєкт реалізовується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету. Цього року з обласного та місцевого бюджетів додатково було виділено 7,5 млн грн на виконання робіт з реконструкції.