Як використовуватиметься потенціал оздоровчого табору “Дружба” у цьому році?

Голова Приютівської територіальної громади Андрій Коломійцев повідомив приємну звістку про те, що у цьому році оздоровчий табір “Дружба” прийматиме дітлахів. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку посадовця у Фейсбук.
“Зменшення епідеміологічної напруги дозволяє планувати роботу дитячих оздоровчих закладів вже влітку поточного року.
На території Приютівської громади розташований дитячий оздоровчий заклад «Дружба». За інформацією керівництва закладу, у 2021 році планується проведення 3 змін оздоровлення дітей. Звичайно, все з дотриманням протиепідемічних заходів. Запрошуємо всіх бажаючих!)” – йдеться у тексті повідомлення.
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Адреса закладу: с. Войнівка, вул. Лісова, 1
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