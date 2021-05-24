Як використовуватиметься потенціал оздоровчого табору “Дружба” у цьому році?

Голова Приютівської територіальної громади Андрій Коломійцев повідомив приємну звістку про те, що у цьому році оздоровчий табір “Дружба” прийматиме дітлахів. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку посадовця у Фейсбук.

“Зменшення епідеміологічної напруги дозволяє планувати роботу дитячих оздоровчих закладів вже влітку поточного року.

На території Приютівської громади розташований дитячий оздоровчий заклад «Дружба». За інформацією керівництва закладу, у 2021 році планується проведення 3 змін оздоровлення дітей. Звичайно, все з дотриманням протиепідемічних заходів. Запрошуємо всіх бажаючих!)” – йдеться у тексті повідомлення.

Адреса закладу: с. Войнівка, вул. Лісова, 1

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