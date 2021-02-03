Як вивести бібліотеку ім.Чижевського з «патової ситуації»?

Проблема Олександрійської районної бібліотеки ім. Д.Чижевського, яка підлягає закриттю, обговорювалася на розширеній нараді в Олександрійській міській раді 2 лютого, повідомляє «Голос Громади».

Нараду, у якій взяли участь працівники і керівництво районної бібліотеки, Олександрійської ЦБС, Олександрійської райдержадміністрації, управління культури Олександрійської міськради, голова депутатської комісії з питань освіти і культури міськради Іван Баранов, представники громадськості, вела заступник міського голови Ірина Чемерис.

Як вже розповідалося раніше, дана проблематика полягає в тому, що Олександрійська районна рада розпочала процес ліквідації підпорядкованої їй районної бібліотеки. Це відбувається в рамках загальнодержавної децентралізації влади і адміністративно-територіальної реформи, внаслідок чого бюджет райради на нинішній рік становить лише 100 тис.грн; підпорядковані їй об`єкти соціальної сфери передаються Олександрійській територіальній громаді, а культурні об`єкти просто ліквідовуються через припинення фінансування. В такій ситуації опинилася і районна бібліотека: оскільки її структура змінена, філії в Олександрійському районі передані у підпорядкування місцевих громад, то фінансування бібліотеки ім.Чижевського зупинено з 1 січня цього року, процедура її ліквідації, вже розпочата дещо раніше, триватиме до 1 липня (так вимагає законодавство). А це означає, що півроку заклад перебуватиме у «підвішеному» стані і його працівники весь цей період фактично будуть позбавлені засобів до існування, вже з перших днів січня не отримуючи ні копійки зарплати. Депутат Іван Баранов назвав таку законодавчу неузгодженість «патовою ситуацією», у якій, як завжди, крайньою виявляється галузь культури…

Отже, як уникнути проблеми, котра вимальовується у похмуру перспективу неминучого закриття бібліотеки (яка, до речі, є не лише осередком культури і просвіти з 72-річною біографією, а й історичним об`єктом – будинком, де свого часу жив відомий на весь світ філософ, дослідник-славіст Дмитро Чижевський), втрати роботи 21 працівником бібліотеки та невідому подальшу долю книжкового фонду у 41 тисячу примірників, – саме це й намагалися вирішити учасники зустрічі.

Слід зазначити, що кількома днями раніше міський голова Сергій Кузьменко дав короткий коментар для ЗМІ стосовно означеної проблеми районної бібліотеки, яка встигла вже набути скандального розголосу в місті. Мер повідомив журналістам, що вже обговорював дане питання особисто з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком. Обоє зійшлися на такому варіанті збереження культурно-історичного об`єкта, як замість бібліотеки заснувати у ньому музей Д.Чижевського.

В цілому така ж пропозиція була висунута перед працівниками бібліотеки. Якщо детальніше – ідея має такий вигляд. Ще набагато раніше в Олександрії міською радою був створений інформаційно-туристичний центр для популяризації в місті відповідного напрямку культури. Він отримав свій статут, але досі фактично не працював через брак фінансування. Зараз випала вдала нагода задіяти цей центр на базі районної бібліотеки, у зручній історичній локації, якою є її розташування по сусідству з міським театром, будинком Піщевича, сквером тощо. Стосовно працівників – частина їх могла б залишитися в майбутньому центрі, інші перейдуть у міські бібліотеки. Так само й книжковий фонд після його ревізії та видалення неактуальної літератури (зокрема застарілого вузькопрофільного спрямування) також був би переданий міській бібліотечній системі. Одним словом, міська влада, яка з повним правом могла б просто не звернути увагу на ліквідацію об`єкта, що належить не їй, а районній раді, насправді з порозумінням поставилася і до культурної, і до історичної цінності, і так само – до людського фактора, пропонуючи таким чином «одним пострілом вбити відразу декількох зайців», тобто оптимально вирішити всі проблемні питання, наскільки це можливо у даних умовах.

Але на подив багатьох, дана пропозиція не надто припала до душі присутній на нараді директору районної бібліотеки Надії Чуяновій: у неї, як виявилося, були інші «приціли» та власні «зайці». Директорка наполягала виключно на збереженні саме бібліотеки, а також її книжкового фонду і персоналу, відтермінуванні процедури ліквідації, або принаймні хоча б залишити при майбутньому музейному центрі бібліотечний функціонал. Даремно їй пояснювали, що навіть коли вдасться призупинити процес ліквідації бібліотеки, це її не врятує: фінансування вже припинене і це лише затягне період безгрошів`я для закладу і його працівників – бібліотеку все одно ліквідують. Але керівниця стояла на своєму. Втім, її позицію, як кажуть в народі, щоб і кози були ситі, і сіно ціле, можна зрозуміти…

Отож нарада, що тривала більш ніж годину і в якій всім дали можливість висловити свою точку зору на проблему і її вирішення, ні до чого конкретно не домовилася, а дійшла до поміркованого рішення: Ірина Чемерис запропонувала, виходячи з того, що часу ще трохи є, детальніше вивчити всі деталі можливих варіантів виходу зі складної ситуації, у якій опинилися районна бібліотека та її колектив.