Як заощадити на рахунках за тепло

Найбільшим страхом багатьох українців є рахунки за комунальні послуги, особливо за тепло. Зазвичай саме за нього ми сплачуємо найбільше. Логічним буде запитати, чому?

Що ж на це питання є відповідь, або в місті застаріла тепломережа, або ваш будинок вже старий і не тримає тепло, або все разом. Ця проблема має рішення – зовнішнє утеплення, яке часто є занадто дорогим та неефективним. Теплоізоляція стін лише на рівні квартири взагалі не окуповується, оскільки єдиний ефект якого досягають люди – підвищення температури в приміщенні.

Для вирішення цієї проблеми в Україні був створений Фонд енергоефективності.

Це державна установа, яка впроваджує програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків – «Енергодім». Фінансується вона за рахунок коштів Держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини.

«Енергодім» передбачає фінансову та консультативну підтримку комплексної термореновації багатоквартирних будинків та пропонує два пакети енергоефективних заходів: Пакет А (відносно прості заходи) та Пакет Б (комплексна термореновація). Програма фінансує до 70% загальної вартості, а саме витрати на енергоаудит, проєктну документацію, матеріали, роботи та послуги. Також ОСББ зможуть скористатися допомогою регіонального радника. В обов’язки якого входить:

• Зовнішній та внутрішній огляд будинку;

• Визначення переліку заходів з енергомодернізації;

• Оцінка вартості енергомодернізації;

• Оцінка економії від проведених робіт;

• Оцінка кінцевого фінансового результату;

• Попередній розрахунок розміру відшкодування за місцевими програмами (за наявності);

• Попередній розрахунок розміру гранту за Програмою фонду;

• Розрахунок терміну та вартості кредитування;

Програмою скористалося вже понад 819 ОСББ в Україні. У Кіровоградській області опрацьовуються 44 заявки (Пакет Б). Один із успішних прикладів реалізації проєкту знаходиться в Олександрії. ОСББ «Арка» завершує заплановані роботи та вже має чим похвалитися. Дев’ятиповерховий, шести під’їзний будинок почав свою модернізацію ще в 2020 році. Після проведення енергоаудиту та затвердження проєкту розпочалися перші роботи, які на даний момент майже завершилися. За цей рік в ОСББ утеплили фасад, горище та труби централізованого енергопостачання. «Встановили індивідуальний тепловий пункт досить дороге задоволення, понад мільйон, але він має функцію, яка дає можливість підтримувати в квартирах температуру яку ми задаємо. Зараз вона становить 21 градус, протягом доби це все можна проглянути в режимі онлайн. У цьому році за листопад ми маємо 50% економії, а в порівнянні з іншими будинками й понад 50%» – розповідає Олександр Гончаренко – голова ОСББ «Арка».

Приблизна вартість проєкту 16 мільйонів гривень з яких мешканці будинку мають заплатити 30%. Система кредитування «Енергодім» передбачає виплату до 70% інші тридцять виплачує ОСББ, але їх також можна розділити. В Україні діють також міські та обласні програми, які можуть виплатити ще 10% кредиту. Таким чином витрати власників будинку скорочуються до 20%.

Для ОСББ «Арка» рішення про участь у програмі було легким, адже вони вже мали позитивний досвід в іншому українському проєкті «Теплий дім». Але часто люди відмовляються від такої можливості, бо їх лякає слово кредит – розповідає Олександр Гончаренко. «Взявши участь в цьому кредитуванні жоден мешканець не відповідає ні своїм майном, ні своїми фінансами за ті папери, які підписує голова ОСББ».

З початком опалювального сезону власники квартир вже відчули переваги утепленого будинку. В цьому році на Соборній, 111 сплачують за 1м² тепла по 12 гривень, коли в інших будинках Олександрії ціна складає близько 26 гривень. Але це не все чим може похвалитися ОСББ «Арка». Олександр Гончаренко каже тепер їх будівля має багато переваг:

«По-перше, взимку підвищилась температура в квартирах з централізованим опаленням. Є квартири, які кажуть, що з самого вселення не мали такої температури в приміщенні. Це і перший поверх і дев’ятий.

По-друге, якщо квартира продається, то вона вже коштує дорожче, ніж в іншому будинку. Ну і люди потихеньку намагаються перевиховуватися, усвідомлюють що це не тільки квартира їх власність, а й будинок».