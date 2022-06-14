Як запобігти ротавірусній інфекції? “Кишкові” захворювання під час війни

Перебування у місцях скупчення людей і обмежений доступ до чистої води є причинами появи «кишкових» захворювань. Майже всі вони легко передаються від людини до людини, а отже є особливо небезпечними під час війни.

Ротавірусна інфекція – одне з таких інфекційних захворювань. Її збудником є ротавірус. Від його потрапляння до організму і до появи перших симптомів минає кілька днів. Ранніми ознаками ротавірусної інфекції є різке підняття температури і блювота, пізніше з’являється тривала діарея. Може також спостерігатися біль у животі.

У здорових дорослих ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі. Проте для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення внаслідок діареї і блювання.

Як передається ротавірус?

Ротавірус виявляють у калі інфікованої людини за два дні до появи симптомів і протягом 10 днів після їхнього зменшення. Увесь цей час вірус легко поширюється, навіть якщо у хворого немає жодних ознак. Вірус може залишатися на поверхнях, наприклад, меблів та іграшок упродовж тижнів та навіть місяців.

Профілактика захворювання

Одним зі звичних способів зменшити ризик захворювання є дотримання правил гігієни. Не забувайте мити руки після відвідування туалету або після того, як поміняли дитині підгузник або допомогли їй скористатися туалетом. Проте цей спосіб не дає 100% гарантій. Не вбивають ротавірус і дезінфікувальні засоби для рук на основі спирту.

Найефективнішим захистом від ротавірусної інфекції є вакцинація. В Україні вакцина від ротавірусної інфекції не належить до таких, які внесені до національного календаря профілактичних щеплень. Проте її можна придбати власним коштом. Зараз доступні дві вакцини від ротавірусної інфекції. Обидві є оральними, тобто мають форму крапель. Їх роблять маленьким дітям відповідно до інструкції. Одна передбачає дві дози у віці від 6 до 24 тижнів. Друга – три дози у віці від 6 до 32 тижнів.

Як лікувати ротавірусну інфекцію

Немає специфічого лікування ротавірусної інфекції – лише симптоматичне. Воно має відновлювати кількість рідини й електролітів в організмі, знижувати інфтоксикацію. Антибіотики при ротавірусній інфекції не призначають, адже вони не будуть ефективними.

Зверніться до свого лікаря, якщо ви або ваша дитина маєте:

ознаки зневоднення (сухість слизових оболонок (у т.ч. в роті), плач без сліз, зменшення частоти сечовипускання;

часту блювоту;діарею понад добу, сліди крові в калі;

температуру понад 39 ℃;

ознаки перевтоми, біль, кволість, незвичну сонливість.