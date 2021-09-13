Як змінилась кількість хворих на COVID-19 в Олександрії за вихідні

10 вересня на основі ПЛР-тестів було виявлено 5 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 13 вересня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 32 хворих на коронавірусну інфекцію:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 9 хворих, в тому числі 2 хворих з Петрівської громади, на апаратах ШВЛ – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 23 хворих.

Усього станом на 13 вересня хворих на пневмонію – 87 осіб, у тому числі 3 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 50 дітей, з них 2 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 15 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 17 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 53 хворих, у тому числі 1 дитина.