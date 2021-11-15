Як змінилась ситуація із захворюваністю на коронавірус за вихідні в Олександрії

Вихідними було зроблено 149 ПЛР-тестів, виявлено 27 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 15 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 339 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 18 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 45 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, з Онуфріївської – 4, зі Світловодської – 4, з Попельнастівської – 2, Петрівської – 2, Приютівської – 2, Новопразької – 2, на апаратах ШВЛ – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 294 хворих, в тому числі 18 дітей.

Усього станом на 15 листопада хворих на пневмонію – 520 осіб, в тому числі 22 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 70 дітей, з них 22 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 87 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 40 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 371 хворий.