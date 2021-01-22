Яка доля чекає Олександрійську районну бібліотеку, що наробила галасу у соцмережах

Як стало відомо, районну бібліотеку ім. Д. Чижевського, з 70-річною історією не ліквідують. Про це йдеться у сюжеті CBN, інформує «Голос Громади».

Перед новим роком працівників закладу поставили перед фактом ліквідації бібліотеки без подальшої альтернативи. Бібліотекарі та читачі кинулись рятувати історичну пам’ятку — писали обурення в мережі. Найактивнішою протестувальницею виявилась 15-річна письменниця Аліна Шевченко, яка поспілкувалася з міністром культури України обґрунтував йому всю ситуацію.

Після чисельних обговорень та полемік було вирішено перевести заклад з балансу районного бюджету заклад на міський. Наразі вирішується питання про реорганізацію закладу в освітньо-культурний простір.

Бібліотекарі та мешканці Олександрії обговорюють в мережі, що саме вони бачать у прибудові.

Довідка. Розташована бібліотека у колишньому будинку Чижевських. Приміщення складається із двох частин з історичної та прибудованої.