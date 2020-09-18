Яка квота встановлена для працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємстві?

Відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» встановлено, що для роботодавців, які використовують найману працю встановлений норматив робочих місць для осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.