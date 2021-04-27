Яка «прописка» олександрійського храму св. Анастасії і Федора?

Храмовий комплекс святих великомучеників Анастасії і Федора офіційно отримав адресу, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міської ради, розглянувши клопотання Управління Олександрійської єпархії Української православної церкви про присвоєння адреси храмовому комплексу після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 2.04.2021 р. №47/21, присвоїв храмовому комплексу св. Анастасії і Федора адресу: м.Олександрія, Користівське шосе, №3.

Нагадаємо, зазначений храм відкрився у вищезгаданому місці понад 17 років тому (наприкінці 2003 року). Відноситься до УПЦ Московського патріархату.