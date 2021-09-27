Яка ситуація з вакцинацією серед освітян у Кіровоградській області

Станом на сьогодні, 27 вересня, в навчальних закладах Кіровоградщини з 29983 осіб, вакциновано 21561, що складає 71,9% від загальної кількості працівників, повідомляє “Голос Громади” Посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За детальною інформацією, серед закладів загальної середньої освіти (301 школа):

близько 80% працівників вакциновано у 195 закладах;

від 80- 60% – у 48 закладах;

від 30-50% – у 20 закладах;

до 29% – у 28 закладах.

У закладах дошкільної освіти (329 ДНЗ) вакциновано працівників:

близько 80% у 135 закладах;

від 60- 80% – у 48 закладах;

від 30-60% – у 63 садочках;

до 29% – у 83 закладах.

Також у закладах позашкільної освіти (27 закладів) вакциновано:

близько 80% працівників у 8 закладах;

від 60-80% – у 7 закладах;

від 30 – 60% – у 2 закладах;

до 29% – у 10 закладах.

Наразі всі ДНЗ в області працюють очно.

З 301 школи, 43 – працюють дистанційно, а 258 – очно.

Також серед закладів професійно-технічної освіти немає тих, які працюють дистанційно.

З 20 закладів фахової передвищої освіти очно працює 14, дистанційно – 6.

З 9 вишів, 5 працює очно і 4 – дистанційно.

Загалом, в області продовжується вакцинація. Протягом вихідних на Кіровоградщині зробили 2141 щеплення проти коронавірусу.