Яка вакцина має попит серед олександрійців. Перелік наявної вакцини в Олександрії на сьогодні

Станом на понеділок, 1 листопада, у пункті масової вакцинації населення залишок вакцин становить:

Pfizer – 3 798 доз;

CoronaVac – 1 249 доз;

AstraZeneca – 1 860 доз.

Кількість охочих вакцинуватися в Олександрійській громаді залишається високою. За результатами тижня, що минув, у місті вакцинувалося 2 752 людини. З них уперше щепилося 2 112 осіб, повний курс імунізації пройшло 640 осіб.

Традиційно жителі громади надають перевагу вакцині Pfizer, нею щепилося 1 339 громадянина, на другому місці – CoronaVac, якою імунізувалося 1 142 особи, на третьому – AstraZeneca, якою вакцинувалося 272 людини.