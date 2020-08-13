Які документи потрібно подати до служби зайнятості безробітним, які зареєструвались онлайн під час карантину?

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Більшість центрів зайнятості повертаються до звичного режиму роботи та відновлюють особистий прийом безробітних, повідомляє «Голос Громади».

Протягом останніх карантинних місяців для реєстрації в службі зайнятості достатньо було заповнити лише дві заяви та надіслати їх на електронну пошту центру зайнятості.

Нагадуємо, що громадяни, які реєструвалися онлайн, повинні взяти з собою на запланований особистий прийом до кар’єрного радника оригінали документів.

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Яких саме?

  • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
  • облікова картка платника податків;
  • трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості);
  • диплом або інший документ про освіту;
  • військовий квиток (у разі потреби).

Якщо у вас є питання – телефонуйте. Деталі за номером «гарячої лінії»: 0 800 50 99 66.

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