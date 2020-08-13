Які документи потрібно подати до служби зайнятості безробітним, які зареєструвались онлайн під час карантину?

Більшість центрів зайнятості повертаються до звичного режиму роботи та відновлюють особистий прийом безробітних, повідомляє «Голос Громади».

Протягом останніх карантинних місяців для реєстрації в службі зайнятості достатньо було заповнити лише дві заяви та надіслати їх на електронну пошту центру зайнятості.

Нагадуємо, що громадяни, які реєструвалися онлайн, повинні взяти з собою на запланований особистий прийом до кар’єрного радника оригінали документів.

Яких саме?

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

облікова картка платника податків;

трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості);

диплом або інший документ про освіту;

військовий квиток (у разі потреби).

Якщо у вас є питання – телефонуйте. Деталі за номером «гарячої лінії»: 0 800 50 99 66.