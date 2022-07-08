Які гранти передбачені законодавством для підтримки підприємництва?

Нещодавно уряд прийняв декілька постанов, які передбачають заходи щодо підтримки підприємництва. Серед них – постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу». Вона набрала чинності 1 липня 2022 року.

Вказаною постановою затверджено:

– Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу;

– Порядок надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;

– Порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.

Слід зазначити, що перший із вказаних порядків передбачає безпосередню участь Державної служби зайнятості в його реалізації. Про це невдовзі на нашій сторінці буде розміщена більш детальна інформація.

У наступних матеріалах також планується надати інформацію про участь державної служби зайнятості у процесах, пов’язаних зі створенням нових робочих місць щодо грантових програм садівництва та тепличного господарства.