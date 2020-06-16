Які кафе Олександрії піддалися перевірці щодо належної роботи в умовах карантину?

Днями, олександрійські заклади громадського харчування перевірили на дотримання санітарно-протиепідемічних норм, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Були перевірені: кафе «Black&White»; «Радуга»; «Non Stop»; «Мамідо»; «Трактир»; «Дебют»; «Челентано»; «Гамбринус»; «Амбасадор»; «Сан – Ремо»; «Сказка»; «У Яші»; «Звезда Востока»; «Mc de Burg»; «Good Food» та кофейню ФОП Пономаренко Л.Г.

Серед порушень виявили незначні недоліки, а саме: недотримання масочного режиму, дистанції та відсутність антисептиків, які відразу були усунуті.