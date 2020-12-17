Які навчальні заклади Кіровоградщини працюватимуть під час посиленого карантину

Уряд запроваджує посилений карантин з 8 по 24 січня, повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За повідомленням відомства, під час посиленого карантину у січні дитячі садки будуть працювати. Поряд з цим школи і вищі навчальні заклади перебуватимуть на канікулах.

“Всі 442 заклади дошкільної освіти Кіровоградської області працюватимуть з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ. Школам, центрам дитячої творчості, професійним училищам, коледжам, вузам рекомендовано продовжити навчання за різними формами (очна, змішана, дистанційна) до 6 січня. Це дозволить забезпечити виконання навчальних програм у межах структури навчального року” – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 19 грудня починають діяти нові карантинні обмеження.