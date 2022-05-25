Які особливості обчислення страхового стажу передбачені під час дії воєнного стану?

Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають особи, у яких такий стаж складає не менше 6 місяців протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної.

До того ж дане право зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку як безробітна. Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” визначено перелік поважних причин. Законом України від 26.01.2022 № 2010-IX “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” внесено зміни до вищевказаного Закону.

Однією з поважних причин є факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Примітка. Закон України від 26.01.2022 № 2010-IX опублікований 19.05.2022 і набирає чинності 19.11.2022. Ознайомитися з текстом цього Закону можна на вебсторінці Верховної Ради України: https://cutt.ly/TH1JOQO