Які послуги можуть отримати учасники АТО/ООС в службі зайнятості Кіровоградщини?

У службі зайнятості демобілізовані військовослужбовці можуть отримати весь комплекс передбачених послуг з:

підбору відповідної роботи;

здійснення професійної орієнтації;

проведення комп’ютерного діагностичного тестування з метою виявлення професійних схильностей;

організації та здійснення професійного навчання безробітних;

організації участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру;

надання інформаційних та юридичних консультацій.

Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з-поміж осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мають право на отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 207 від 20.03.2013 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці».

Дія цього Порядку не поширюється на:

осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

осіб, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття (Абзац дев’ятий пункту 1 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 779 від 30.09.2015);

осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

Світлана Ткаченко, провідний юрисконсульт Кіровоградського обласного центру зайнятості