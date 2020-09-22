Які послуги можуть отримати учасники АТО/ООС в службі зайнятості Кіровоградщини?

У службі зайнятості демобілізовані військовослужбовці можуть отримати весь комплекс передбачених послуг з:
підбору відповідної роботи;
здійснення професійної орієнтації;
проведення комп’ютерного діагностичного тестування з метою виявлення професійних схильностей;
організації та здійснення професійного навчання безробітних;
організації участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру;
надання інформаційних та юридичних консультацій.
Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з-поміж осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мають право на отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 207 від 20.03.2013 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці».
Дія цього Порядку не поширюється на:
осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
осіб, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття (Абзац дев’ятий пункту 1 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 779 від 30.09.2015);
осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.
Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.
Світлана Ткаченко, провідний юрисконсульт Кіровоградського обласного центру зайнятості