Які професії безкоштовно здобули мешканці Кіровоградщини з початку року?

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, у січні-квітні 2020 року за сприяння служби зайнятості області 1,7 тис. осіб безробітних проходили професійне навчання, повідомляє “Голос Громади”. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості становила 139 осіб.

Професії, які здобули безробітні: електрогазозварник, адміністратор, перукар, манікюрник, касир торгівельного залу, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, тощо.