Які професії вже здобули цьогоріч мешканці Кіровоградщини з інвалідністю?

Кухар, масажист, слюсар-ремонтник, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, оператор комп’ютерного набору та ін. – такі професії здобули цьогоріч особи з інвалідністю за підтримки служби зайнятості Кіровоградщини, повідомляє «Голос Громади».

Так, протягом січня-липня 2020 року за направленням центрів зайнятості області професійне навчання проходили 28 осіб з інвалідністю з урахуванням рекомендацій індивідуальних програм реабілітації. Для організації професійного навчання осіб даної категорії використовувалась база 3 навчальних закладів та 14 підприємств області.

Від початку 2020 року професійне навчання осіб з інвалідністю проводилось за 16 професіями, спеціальностями та напрямами. За груповою формою в навчальних закладах проходили навчання 11 осіб, з них одна особа – в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Крім того, з метою адаптації на робочому місці та набуття практичних навичок, для осіб з інвалідністю регулярно організовується професійне навчання безпосередньо на виробництві. Цьогоріч, 14 осіб з інвалідністю пройшли навчання на підприємствах області й по закінченню 13 були успішно працевлаштовані.