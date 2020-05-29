Які питання підіймали мешканці Олександрійщини під час «гарячої лінії» з першим заступником голови РДА

Вчора, 28 травня, відбулася пряма телефонна лінія з першим заступником Олександрійської РДА Юрієм Ковалем, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.
Питання від мешканців району стосувалися дошкільної освіти, соціального захисту пільгових категорій, протидії поширенню корона вірусної інфекції тощо.
Керівник району дав вичерпні відповіді, роз`яснення та рекомендації з вирішення важливих питань.
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