Які питання турбували мешканців Кіровоградщини протягом минулого року?

За минулий рік на регіональний контактний центр надійшло понад 37 тисяч дзвінків від жителів Кіровоградської області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Близько половини звернень пов’язані з питанням сфери комунального господарства, 29% стосувалися надання довідкової інформації, 6% – пов’язані з пандемією та стільки ж питань зі сфери соціального захисту», – йдеться у повідомленні.

За статистичними даними найбільше дзвінків надійшло з Кропивницького – 13336, Світловодська – 4524, Олександрії – 4196, а також Кропивницького району – 1092, Олександрійського району – 804, Світловодського району – 708, Маловисківського – 700. Найменше з питаннями звертались жителі Вільшанського району – 103, Устинівського району – 190 та Новгородківського району – 197.

Зазначається, що 79% звернень повністю або частково задоволені.