Які питання турбували мешканців Кіровоградщини протягом минулого року?

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За минулий рік на регіональний контактний центр надійшло понад 37 тисяч дзвінків від жителів Кіровоградської області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Близько половини звернень пов’язані з питанням сфери комунального господарства, 29% стосувалися надання довідкової інформації, 6% – пов’язані з пандемією та стільки ж питань зі сфери соціального захисту», – йдеться у повідомленні.

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За статистичними даними найбільше дзвінків надійшло з Кропивницького – 13336, Світловодська – 4524, Олександрії – 4196, а також Кропивницького району – 1092, Олександрійського району – 804, Світловодського району – 708, Маловисківського – 700. Найменше з питаннями звертались жителі Вільшанського району – 103, Устинівського району – 190 та Новгородківського району – 197.

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Зазначається, що 79% звернень повністю або частково задоволені.

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