Які роботи виконували безробітні Кіровоградщини протягом зими та весни?

0

За сприяння служби зайнятості області забезпечено тимчасову зайнятість 3,5 тис. громадянам, зокрема 0,5 тис. осіб взяли участь у громадських роботах та 3,0 тис. осіб в інших роботах тимчасового характеру. Безробітні виконували такі роботи:

  • з благоустрою територій населених пунктів;
  • по інформуванню населення стосовно порядку отримання житлових субсидій;
  • з екологічного захисту навколишнього середовища;
  • будівельні та ремонтні роботи на об’єктах соціальної сфери, тощо.
Читайте також:  До початку пляжного сезону підготують визначені водойми з місцями відпочинку для мешканців Кіровоградщини

Протягом січня-квітня 2020 року кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами становила 26,2 тис. осіб, у т. ч. 18,9 тис. осіб, які мали статус зареєстрованого безробітного. Також профорієнтаційними послугами було охоплено 3,7 тис. осіб, що навчалися у навчальних закладах різних типів. З них 3,5 тис. становили учні загальноосвітніх шкіл.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ