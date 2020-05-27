Які роботи виконували безробітні Кіровоградщини протягом зими та весни?

За сприяння служби зайнятості області забезпечено тимчасову зайнятість 3,5 тис. громадянам, зокрема 0,5 тис. осіб взяли участь у громадських роботах та 3,0 тис. осіб в інших роботах тимчасового характеру. Безробітні виконували такі роботи:

з благоустрою територій населених пунктів;

по інформуванню населення стосовно порядку отримання житлових субсидій;

з екологічного захисту навколишнього середовища;

будівельні та ремонтні роботи на об’єктах соціальної сфери, тощо.

Протягом січня-квітня 2020 року кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами становила 26,2 тис. осіб, у т. ч. 18,9 тис. осіб, які мали статус зареєстрованого безробітного. Також профорієнтаційними послугами було охоплено 3,7 тис. осіб, що навчалися у навчальних закладах різних типів. З них 3,5 тис. становили учні загальноосвітніх шкіл.