Які урядові ініціативи передбачають підтримку підприємництва?

Для підтримки підприємництва нещодавно Кабінетом Міністрів України прийнято 4 постанови, які передбачають різноманітні заходи:

– від 21.06.2022 № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу», якою, у т.ч. затверджено Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу;

– від 24.06.2022 № 736 «Про реалізацію експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у т.ч. у сфері інформаційних технологій»;

– від 24.06.2022 № 737 «Про реалізацію експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій «Старт в ІТ»;

– від 24.06.2022 № 739 «Деякі питання надання грантів для переробних підприємств».

Обласний центр зайнятості поступово надаватиме детальну інформацію із зазначених питань, що висвітлюватиметься на нашій сторінці у Фейсбук. Для спрощення пошуку таких матеріалів запроваджується хеш-тег «Підтримка_підприємництва».

Примітка. Ознайомитися із загальною інформацією щодо урядових ініціатив можна за посиланням https://cutt.ly/TK7ykNS