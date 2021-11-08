Які вакцини від коронавірусу доступні сьогодні для вакцинації в Олександрії

Впродовж останнього часу в Олександрійській громаді збільшилась кількість охочих вакцинуватися проти коронавірусної інфекції, повідомляє “Голос Громади”.
Минулого тижня (1-7 листопада) в Олександрії вакцинувалося 3350 людей. З них перше щеплення отримали 2444 особи, повний курс імунізації пройшло 906 осіб.
Більшість олександрійців обрали вакцину Pfizer, якою щепилося 2088 жителів, на другому місці – CoronaVac, якою імунізувалося 1245 осіб, на третьому – AstraZeneca, якою вакцинувалося 17 людей.
Станом на 8 листопада, у пункті масової вакцинації населення залишок вакцин становить:
Pfizer – 1710 доз;
CoronaVac – 2004 дози;
AstraZeneca – 280 доз.