Які виплати та компенсації можна отримати під час війни? Деталі

Держава та міжнародні організації надають грошову допомогу на період воєнного стану, повідомляє “Голос Громади”.

Від початку повномасштабного вторгнення Уряд запровадив виплати із держбюджету, які мають допомогти бізнесу та економіці, а також переселенцям. Свою допомогу надають і міжнародні організації. Про те, хто, як і яку саме допомогу можуть отримати українці, розповіла народна депутатка Ніна Южаніна.

6500 грн для офіційно працевлаштованих і ФОПів від «єПідтримки»

У рамках програми «єПідтримка» допомогу можуть отримати ті, хто мають страхування від втрати частини зарплати чи роботи і чия діяльність була зупинена через проведення бойових дій.

Це можуть бути наймані працівники підприємств та компаній, які офіційно оформлені, та ФОПи 1–4-ї груп, які мешкають у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Житомирській, Одеській, Волинській, Дніпропетровській, Київській областях, а також Києві. Виплати не можуть отримати ті, хто працює у бюджетній сфері, оскільки держава продовжує стабільно забезпечувати їх виплатами.

Допомога надається один раз — у розмірі 6500 грн. Для нарахування потрібно подати заяву через додаток «Дія».

Заявки на такі виплати приймалися до 31 березня 2022 року, але це питання залишається відкритим. Мешканці територій, де протягом березня велися бойові дії і була відсутня електроенергія, не могли вкластися у визначені строки. Тож, можливо, терміни подачі заявок будуть подовжені.

6500 грн компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців

ФОПи та компанії, які оформлюють до себе внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати по 6500 грн за кожного такого працівника протягом двох місяців. Компенсація витрат на працевлаштування надається усім роботодавцям, окрім бюджетної сфери.

Для її отримання компенсації роботодавець має подати відповідну заяву в електронній формі через додаток «Дія» або в паперовій — у центрі зайнятості чи на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

3000 та 2000 грн на місяць для переселенців

Кожна внутрішньо переміщена особа, яка зареєструвалася відповідним чином, може отримувати до 3000 грн на місяць до кінця війни. Для цього потрібно бути включеним до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Виплати здійснюються за рахунок держбюджету щомісяця з дня звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Особи з інвалідністю та діти мають право на отримання 3000 грн щомісяця, інші ВПО — по 2000 грн.

Для отримання допомоги такі громадяни мають звернутися до органу соцзахисту, уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування, ЦНАПу чи подати заяву через додаток «Дія».

440 грн на місяць компенсації за комунальні послуги на одного переселенця

Власники житла, які розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати компенсації витрат на житлово-комунальні послуги. Умова таких виплат — відсутність стягування плати за оренду з ВПО, а також не отримання ними адресної допомоги з попереднього розділу.

Сума компенсації за кожен людино-день — 14,77 грн. Це 443,1 грн за 30 днів на одного переселенця). Виплати здійснюються виключно в безготівковій формі.

Допомога виплачується із держбюджету, місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел до 20-го числа місяця з дня закінчення звітного місяця, якщо у власника помешкання немає заборгованості за комунальні послуги.

Для отримання компенсації власник житла має звернутися із відповідною заявою до органу місцевого самоврядування.

2200 грн на місяць від ЮНІСЕФ для родин з дітьми

31 березня організація ЮНІСЕФ «Спільно» започаткував виплату грошової допомоги для сімей з дітьми. Її можуть отримати родини, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років, або ті родини, де є двоє або більше дітей, з яких одна дитина має інвалідність.

Допомога виплачується в розмірі 2200 грн на місяць на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб. Родина отримує одноразову виплату за три місяці на вказаний банківський рахунок чи дебетову картку протягом чотирьох тижнів з моменту подання заявки. Подати її можна на сайті register.unicef.org.

Виплата здійснюється додатково до виплат, які проводяться за державними програмами.

2200 грн на місяць від ООН для переселенців

23 березня Агентство ООН у справах біженців започаткувало грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Вона надається зареєстрованим та незареєстрованим ВПО, а також постраждалому населенню на підконтрольних українському уряду територіях.

Допомогу можна отримати у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях.

Розмір виплати — 2200 грн на кожну особу протягом трьох місяців за рахунок коштів міжнародних донорів.

Інформацію про те, куди звернутися по допомогу, можна отримати за номером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців: 0-800-307-711.

2200 грн на місяць від ООН для переселенців у Вінниці та Рівному

З квітня в рамках Світової продовольчої програми ООН почали надавати грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб у Рівненській та Вінницькій областях. Розмір виплати — 2200 грн на кожну особу протягом трьох місяців.

Щоб дізнатися про цю допомогу детальніше, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення територіальної громади.