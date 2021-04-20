Які з громадських організацій Олександрії підтримає міський бюджет і на скільки?

Ряд олександрійських громадських організацій отримають з міського бюджету фінансову підтримку на виконання заходів соціального спрямування, повідомляє «Голос Громади».

Як вже повідомлялося раніше, чергова сесія Олександрійської міської ради внесла зміни до місцевого бюджету, серед яких – виділення 702-х тисяч гривень соціально орієнтованим громадським організаціям. А перед цим спеціальна комісія під головуванням керуючого справами виконавчого комітету міської ради Сергія Завалія розглянула 22 заявки від зареєстрованих у місті інститутів громадянського суспільства (простіше – громадських організацій) на отримання фінансування запланованих ними проєктів та статутних завдань. З цієї кількості претендентів комісія визначила такими, що відповідають конкурсним вимогам і чинному законоположенню на отримання фінансової підтримки з бюджету міста, 14 організацій. На основі висновків комісії і було ухвалено відповідне рішення міської ради.

Отже, «Асоціація інвалідів праці «Зірка надії» заявила на отримання гуманітарної допомоги і її обслуговування та проведення культурно-масових заходів 70 тис. грн на рік, їй виділили 25 тисяч. на півроку. Міська організація ветеранів України на весь перелік заходів запитала на рік 134 тис.грн, їй виділили 60 тис.грн на рік. Патріотично-спортивний клуб «Захист» попросив на рік на проведення різних змагань 104 тис.850 грн 80 коп., отримав 25 тисяч гривень на півроку (аргументація комісії: у період карантину не проводитимуться масові змагання, тому й витрат клуб матиме значно менше). Благодійний фонд «Шлях до життя» при запиті 98 тис. грн на рік на виконання статутних завдань матиме 50 тис. на півроку. Громадська організація захисту тварин «Друг» на придбання корму, стерилізацію та лікування тварин попросила 250 тис. грн на рік, їй виділено 150 тис. на півроку. Спортивному клубу «Грація» не вистачає 18 тис. грн на придбання спеціальних доріжок для проведення змагань з художньої гімнастики, цю одноразову суму клубу було виділено. Громадська організація матерів дітей-інвалідів Олександрії «Серце матері» як і просила, отримала на рік 25 тис. грн. Так само, відповідно до своїх скромних запитів та можливостей міського бюджету, отримали фінансову підтримку ГО інвалідів дитинства, праці, загального захворювання «Віра», Благодійний центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя», ГО «Дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Школа розвідників», ГО «Олександрійська спілка захисників Вітчизни», ГО «Олександрійські воїни – інтернаціоналісти «Солдати в Афгані», Кіровоградська обласна організація УТОГ та ГО «Олександрійський молодіжний клуб туристів «Горизонт». Як зазначалося на сесії, допомога громадським організаціям на загальну суму 702 тисячі гривень виділена за рахунок вільного залишку бюджету міста.

В числі претендентів на одержання фінансової підтримки були також громадські організації «Слав’янський ринг», Дитячо-юнацький футбольний клуб «Аметист», Жіночий інформаційно – просвітницький центр «Перспектива», Футбольна школа раннього розвитку «Чемпіон», Гендерний інформаційний центр, «Вища Народна Школа м. Олександрії», Авто-мото клуб «Олександрія», Клуб дзюдо та самбо «Патріот». Їм було відмовлено у наданні допомоги з міського бюджету, оскільки ті чи інші організації просили кошти, наприклад, на ремонти офісних приміщень, придбання комп`ютерів та оргтехніки, виконання інших своїх заходів (у тому числі – на засадах підприємництва) тощо, які не «вписуються» у чинний «Порядок використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям».

Для довідки: в Олександрії зареєстровано понад 200 різних громадських організацій. Реально діючих – приблизно 80, переважна більшість з яких – спортивного спрямування. Як зазначалося на засіданні вищезгаданої комісії, решту формально існуючих організацій ідентифікувати за юридичною адресою чи контактними засобами виявилося проблемним, або й взагалі неможливим.